Беларусь и Россия снизили плату за роуминг для звонков между странами

1 ноября, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Снижение стоимости звонков, СМС и интернет-трафика в роуминге с Беларусью началось 1 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры РФ.

Россия и Беларусь договорились о снижении с 1 ноября до конца 2020 года стоимости интерконнекта на территории Союзного государства с 30 центов до 1,5 цента за минуту. С нового года между странами планируется перейти на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов, заявлял ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

В рамках тестового периода российские и белорусские операторы будут отрабатывать вопросы межоператорского взаимодействия, тестировать каналы связи, системы коммутации и биллинга для определения корректности прохождения и тарификации роумингового трафика.

30 октября "большая четверка" российских мобильных операторов сообщила о том, что с 1 ноября снизит тарифы на входящие и исходящие вызовы, СМС и интернет в несколько раз.

"Мы несколько лет ведем работу по снижению стоимости пользования подвижной связью для потребителей, которые путешествуют из России в Беларусь. И знаем, как абоненты ждут удешевления тарифов на звонки, СМС и интернет-трафик. И министерство, и операторы получают большое количество сообщений от россиян, которые путешествуют и работают в Беларуси, с просьбами снизить цены", - рассказал замглавы Минцифры РФ Олег Иванов, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

О снижении тарифов объявили также и белорусские операторы, добавили в российском ведомстве.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена дорожная карта по отмене роуминга, которая предусматривает три этапа.

На первом стороны должны снизить ставку международного интерконнекта в Беларуси - то есть сумму, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора абонента вне своей сети. Предполагается, что ставка не должна превышать $0,015 за минуту (ранее - $0,3).

Затем стороны должны привести межоператорские роуминговые тарифы (плата между компаниями в тот момент, когда абонент находится в роуминге и использует "чужую" инфраструктуру для звонка) к уровню, сопоставимому со ставкой интерконнекта. Третий этап - формирование абонентских роуминговых тарифов.-0-