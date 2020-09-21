Беларусь и Россия согласовывают дату возобновления полетов

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия в настоящее время согласовывают дату возобновления полетов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

"Авиационные администрации, авиаперевозчики Беларуси и России сейчас ведут согласование частот и направлений, по которым будут выполняться рейсы на паритетной основе. Конкретной даты возобновления рейсов пока нет", - отметили в пресс-службе.

В Минтрансе намерены не затягивать процесс согласования и рассчитывают, что полеты начнутся в ближайшее время.

Как сообщалось, правительство России разрешило гражданам Беларуси въезд на территорию РФ через воздушные пункты пропуска. Запрет на въезд иностранцев, в том числе граждан Беларуси, на территорию России был введен в конце марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Запрет на въезд в Россию автомобильным и железнодорожным транспортом сохраняется.-0-

Россия разрешила гражданам Беларуси въезд через воздушные пункты пропуска Запрет на въезд иностранцев, в том числе граждан Беларуси, на территорию России был введен в конце марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.