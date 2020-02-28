Беларусь и Россия создадут рабочую группу по оперативному решению санитарно-эпидемиологических вопросов

28 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сегодня в Москве на совместном заседании коллегии Министерства здравоохранения Беларуси и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России стороны договорились создать совместную рабочую группу по оперативному решению вопросов в санитарно-эпидемиологической сфере. Информация об этом размещена на сайте Роспотребнадзора, сообщает БЕЛТА.

"Решено создать совместную рабочую группу России и Беларуси для оперативного решения вопросов, связанных с санитарно-эпидемиологическим нормированием, в том числе обеспечения возможности предварительных консультаций, - говорится в сообщении. - Планируется, что в состав группы войдут представители компетентных органов двух стран, а также профильных научных организации".

Главная задача государственного санитарно-эпидемиологического нормирования - устанавливать требования для обеспечения безопасности здоровья человека, среды его обитания и предотвращения возникновения и распространения заболеваний. "В связи с этим участники заседания предметно рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в данной области", - проинформировали в Роспотребнадзоре.

Стороны констатировали, что, несмотря на единые подходы к структуре, имеются различия в нормировании отдельных факторов среды обитания. "Необходимо продолжить планомерный переход к единой согласованной политике в области санитарно-эпидемиологического нормирования", - подчеркнули в ведомстве.

"Стороны подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшую совместную работу, углубление сотрудничества, информационного обмена", - добавили в Роспотребнадзоре.

Мероприятие прошло под председательством заместителя министра здравоохранения Беларуси - главного государственного санитарного врача Натальи Жуковой и руководителя Роспотребнадзора - главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.-0-