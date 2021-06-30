30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия создадут совместный деловой совет. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на полях заседания Совета делового сотрудничества в рамках VIII Форума регионов Беларуси и России, которое проходит в онлайн-формате, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня подпишем соглашение о создании совместного белорусско-российского делового совета. В него войдут наши ведущие предприятия из разных сфер экономики. Этот совет будет участвовать в том числе в работе Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, представляя голос бизнеса", - сказал Владимир Улахович.

По его словам, на площадке заседания Совета делового сотрудничества будет также подписан ряд коммерческих контрактов на сумму свыше $70 млн в сфере нефтехимии, промышленности.

Во время заседания

"Сегодняшняя встреча белорусского и российского бизнеса очень важна по целому ряду причин. Пандемия повлияла на наше взаимодействие, но бизнес заинтересован в том, чтобы выстраивать конкретные проекты, работать результативно, несмотря на все ограничения. Кроме того, мы видим широкие возможности для сотрудничества на региональном уровне. С российской стороны сегодня участвует более 80 представителей бизнеса из различных регионов", - отметил председатель БелТПП.

Заседание Совета делового сотрудничества в рамках VIII Форума регионов Беларуси и России организовано Белорусской торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации во взаимодействии с Советом Республики Национального собрания Беларуси и Советом Федерации Федерального собрания РФ. Участники заседания обсудили вопросы развития механизмов межпалатского сотрудничества, текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления кооперации на уровне регионов, успешные совместные проекты, вопросы обеспечения равноправного доступа российских и белорусских торгово-промышленных структур на рынки двух стран, а также другие вопросы системного характера, возникающие при взаимной торговле и экспорте продукции в третьи страны.-0-

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Фото Андрея Покумейко