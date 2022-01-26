Беларусь и Россия создадут совместный центр для мониторинга таможенных операций в СГ

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия создадут совместный центр для мониторинга таможенных операций на территории Союзного государства. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В планах создание с 1 июля совместного российско-белорусского центра, который будет мониторить совершение таможенных операций на всей территории Союзного государства, отслеживать нашу работу как по направлению систем анализа рисков, так и в сфере таможенного контроля, правоохранительной деятельности. Аналогов такому центру нет ни в каких других направлениях нашего сотрудничества с РФ. После того, как этот центр заработает, возможно, этот опыт распространится и на другие сферы", - сказал Владимир Орловский.

Запланирован и ряд других мер в целях интеграции в таможенной сфере. Разработан базовый договор о взаимодействии между таможенными службами Беларуси и России. "Когда он будет полностью ратицифирован и вступит в силу, в развитие будут приниматься различные правовые акты. И наши инициативы по таможенной тематике будут реализованы", - отметил председатель ГТК.

По его словам, запланировано более тесное сотрудничество в информационной сфере. "У нас будет полный обмен информацией обо всех оформлениях, всех таможенных процедурах в режиме реального времени, обмен таможенными декларациями. Срок - апрель. Также в этом месяце мы начнем обмениваться информацией из статистических деклараций, форм по взаимной торговле Беларуси и России", - проинформировал Владимир Орловский.

Кроме того, будет унифицирован ряд норм национального таможенного законодательства. Например, это касается вопросов, связанных с уполномоченными экономическими операторами, категорированием субъектов хозяйствования. Эту работу будут вести в течение 2022 года.

Также запланировано расширение взаимодействия в сфере правоохранительной деятельности. "Будут более четко и тесно взаимодействовать наши мобильные группы по выявлению правонарушений на территории Союзного государства, расширится обмен информацией", - добавил председатель ГТК.-0-