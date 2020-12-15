Беларусь и Россия заинтересованы в едином образовательном пространстве - Карпенко

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия заинтересованы в едином образовательном пространстве, заявил журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко во время совместного заседания коллегий Министерства образования Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня на обсуждение вынесено три основных вопроса, к ним еще есть подвопросы, то есть в общей сложности около 7 различных направлений нашей деятельности. Главная тема - дальнейшее продвижение единого образовательного пространства Союзного государства, унификация подходов в условиях пандемии, а также унификация подходов вступительной кампании. Я не думаю, что сегодня мы полностью дадим ответ на этот вопрос. Но унификация уже есть. Мы должны понимать, что сегодня граждане России в соответствии с нашими нормативными документами могут сдать ЦТ и поступить на бюджет в белорусские вузы. Граждане Беларуси могут, соответственно, сдать ЕГЭ и точно так же поступить в российские вузы. В этом уже есть определенная унификация и единые подходы. Но понятно, что сегодня требует серьезной, более детальной проработки вопрос возможного сближения ЦТ и ЕГЭ", - сказал Игорь Карпенко.

Министр подчеркнул, что этот вопрос непростой. "Это разные по форме и содержанию экзамены. У нас есть национальный контент, и мы не можем его исключить. В частности, белорусский язык и история Беларуси. Поэтому этот вопрос обсуждается, - отметил он. - Мы также вели разговор о возможности расширения приема наших граждан на обучение в Россию и возможности выделения дополнительных квот правительством Российской Федерации именно по тем специальностям, по которым у нас подготовка не ведется. Например, некоторые специальности в области ядерной энергетики, космоса. Это тоже обсуждаемая тема".

Кроме того, сегодня на повестке - обсуждение позиций в области молодежной политики. "Мы также рассмотрим ряд вопросов, связанных с научными исследованиями. Сегодня на встрече у вице-премьера россияне предложили несколько перспективных, на наш взгляд, направлений, где бы могли принимать участие и вузовские ученые. В частности, в исследованиях Мирового океана. У них есть исследовательский флот, и они хотели бы, чтобы мы участвовали в этих направлениях, - добавил Игорь Карпенко. - Конечно, нам надо посмотреть на дальнейшее развитие Белорусско-Российского университета. Надо подумать, что нужно сделать, чтобы он дальше развивался в интересах Союзного государства. Это уникальное формирование, поскольку в нем осуществляются как российские, так и белорусские программы, в том числе происходит выдача двойных дипломов. Мы договорились, что в ближайшее время министр науки и высшего образования России Валерий Фальков посетит Могилев, и уже там мы, наверное, завершим это обсуждение".-0-

Беларусь и Россия имеют общие подходы в вопросах образования - Фальков