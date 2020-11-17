17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия заинтересованы в совместных проектах в области оценки качества образования. Об этом сегодня шел разговор во время встречи министра образования Беларуси Игоря Карпенко и министра просвещения России Сергея Кравцова в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь и Россия имеют опыт сотрудничества в области оценки качества общего среднего образования. В 2013 году Национальный институт образования совместно с Национальным фондом подготовки кадров (Россия) при поддержке Центра международного сотрудничества по развитию образования (CICED) провели исследование "Оценка информационно-коммуникационной компетентности учащихся 9-х классов Республики Беларусь".

В 2018-2019 годах Беларусь участвовала в проекте "Локализация инструментария оценки учебно-предметных компетенций SAM в Республике Беларусь", нацеленном на изучение уровня сформированности предметных компетенций учащихся 4-х классов по математике. Проведены предварительные консультации по продолжению сотрудничества в рамках программы READ-2, начиная с 2021 года. Ведется подготовка вторичного анализа результатов международного исследования качества образования PISA-2018 при консультативной поддержке российских специалистов.

"Мы заинтересованы в проведении исследований по оценке функциональной грамотности учащихся учреждений общего среднего образования, а также расширении сотрудничества со специалистами Российской академии образования, Высшей школы экономики и других учреждений для обучения национальных экспертов в области оценки качества образования", - отметил Игорь Карпенко.

Как ожидается, в ближайшее время специалисты двух стран приступят к разработке учебного пособия по истории Союзного государства. Комиссия Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам 22 октября этого года предложила Министерству образования Беларуси, Министерству науки и высшего образования и Министерству просвещения России разработать проект учебного пособия по истории Союзного государства. "С белорусской стороны для решения этой задачи будет создан авторский коллектив в составе ведущих ученых-историков НАН Беларуси, учреждений высшего образования. Организационное и методическое сопровождение будет обеспечивать Национальный институт образования и Республиканский институт высшей школы", - рассказал министр.

Кроме того, во время встречи обсуждался вопрос подготовки совместного заседания коллегий Министерства образования Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси, Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования России. Заседание планируется провести 14 -16 декабря. "С учетом значимости этого заседания для развития сотрудничества в сфере образования между Беларусью и Россией также предлагаем сопроводить его такими мероприятиями, как проведение второго этапа Белорусско-российского молодежного форума и Форума ректоров ассоциации вузов России и Беларуси", - добавил Игорь Карпенко.-0-