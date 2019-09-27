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27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество в правовой сфере, сообщили БЕЛТА в Минюсте по итогам встречи министров юстиции двух стран Олега Слижевского и Валида бин Мухаммеда аль-Самаани.
Министры, в частности, обсудили компетенцию возглавляемых ведомств и основные направления развития правовых систем двух стран. Участники встречи отметили тенденцию к расширению белорусско-саудовских отношений.
В подтверждение достигнутых договоренностей стороны подписали дорожную карту по реализации Меморандума о взаимопонимании в сфере юстиции на 2019-2020 годы.
Делегация Саудовской Аравии посещает Беларусь с 25 по 28 сентября.-0-