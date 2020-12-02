Беларусь и Сербия договорились о тесном взаимодействии в образовательной сфере

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев встретился с первым заместителем председателя правительства, министром образования, науки и технологического развития Сербии Бранко Ружичем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-сербского сотрудничества в сферах образования, науки и технологий. Они выразили взаимную заинтересованность в укреплении профильного взаимодействия, включая обмен студентами и дальнейшую реализацию межправительственной программы взаимодействия Беларуси и Сербии в сфере образования.

Как планируется, Беларусь и Сербия уделят особое внимание реализации двухлетней Исполнительной программы научно-технического и инновационного сотрудничества и согласованных ранее совместных научных и научно-технических проектов.

Собеседники также констатировали высокий потенциал белорусско-сербского взаимодействия в области информационных технологий.-0-

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