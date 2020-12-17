Беларусь и Сербия готовятся в 2021 году провести заседание межправкомиссии

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/.Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев встретился с министром без портфеля, ответственным за вопросы развития инноваций и технологий Сербии, сопредседателем межправительственной белорусско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ненадом Поповичем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Сербии.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов развития белорусско-сербского торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического взаимодействия. Было отмечено наличие существенного потенциала для укрепления партнерства в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, строительства, информационных технологий.

Стороны подтвердили готовность к совместной работе по подготовке запланированного на 2021 год очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии в Белграде.-0-