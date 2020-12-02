Беларусь и Сербия обсудили перспективы сотрудничества между министерствами обороны

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев встретился с заместителем премьер-министра, министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Обсуждены перспективы развития сотрудничества между министерствами обороны двух стран, - говорится в сообщении. - Стороны подчеркнули готовность к возобновлению контактов в полном объеме после окончания полугодового моратория в Сербии на проведение мероприятий международного военного сотрудничества в условиях пандемии".

Большое внимание уделено вопросам сохранения исторического наследия и обмену опытом в организации экспозиций по военно-исторической тематике с использованием наработок белорусской стороны при создании Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны.-0-

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