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Беларусь и Сербия обсудили перспективы военно-технического сотрудничества

Общество 14.08.2019 | 20:43
Фото "Ваяр"
Фото "Ваяр"

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества рассмотрены во время рабочего визита в Беларусь делегации Генерального штаба Вооруженных Сил Сербии во главе с начальником Генштаба Миланом Мойсиловичем. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В частности, сегодня на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны Беларуси Олегом Белоконевым обсуждались реализация мероприятий плана двустороннего военного сотрудничества на 2019 год, вопросы международной и региональной безопасности, особенности проведения в Беларуси конкурса "Снайперский рубеж" Армейских международных игр - 2019.

Во время посещения ОАО "558 АРЗ" в Барановичах рассматривались перспективные направления военно-технического сотрудничества, делегация ознакомилась с ходом модернизации самолетов МиГ-29, принадлежащих Военно-воздушным силам Сербии.

Делегация Генерального штаба Вооруженных Сил Сербии посетила мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой", где возложила цветы к Вечному огню. Рабочий визит продлится по 16 августа.-0-

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Теги
Беларусь, визиты, встречи, Министерство обороны, Сербия, сотрудничество
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