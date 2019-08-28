Беларусь и Сербия осенью подпишут программу научно-технического сотрудничества на 2020-2021 годы

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Сербия осенью планируют подписать исполнительную программу научно-технического сотрудничества на 2020-2021 годы. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин во время встречи с министром образования, науки и технологического развития Сербии Младеном Шарчевичем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По итогам конкурса совместных научно-технических проектов на 2020-2021 годы для дальнейшего финансирования подготовлены 19 проектных заявок в сфере сельского хозяйства и продовольствия, энергетики, наноматериалов, экологии и охраны окружающей среды, оптоэлектроники. "Государственная экспертная оценка с белорусской стороны завершена: все проекты получили положительную оценку. Поэтому по итогам предстоящего осенью заседания совместной белорусско-сербской комиссии по научно-техническому сотрудничеству мы могли бы подписать итоговый протокол, исполнительную программу сотрудничества на 2020-2021 годы и перечень совместных научно-технических проектов, утвержденный к финансированию", - сказал Александр Шумилин.

Белорусские и сербские ученые с 2014 по 2019 год выполнили 23 совместных научно-технических проекта, в том числе в области аграрно-биологических, физико-математических, химических наук и информационных технологий.

Взаимодействие двух стран в научно-технической и инновационной сфере развивается в соответствии с соглашением между правительством Республики Беларусь и союзным правительством Союзной Республики Югославия о научно-техническом сотрудничестве от 6 марта 1996 года.-0-