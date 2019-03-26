Беларусь и Сербия планируют развивать сотрудничество в научно-технической сфере

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович обсудили перспективы научно-технического и инновационного взаимодействия, в том числе в сфере сельского хозяйства и продовольствия, биотехнологий, наноматериалов, лазерных и химических технологий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГКНТ.

"Белорусские национальные приоритетные направления в научно-технической и инновационной сферах во многом совпадают с сербскими. Это прежде всего энергетика, медицина и фармация, информационно-коммуникационные технологии, био- и нанотехнологии. Поэтому мы предлагаем активизировать двустороннее сотрудничество, в том числе по совместным научным проектам в программе Европейского союза "Горизонт 2020", - сказал Александр Шумилин. По его словам, потенциал сотрудничества в научно-технической сфере далеко не исчерпан, Беларуси и Сербии следует развивать и углублять взаимодействие в области высоких технологий.

Стороны обсудили таже проведение в 2019 году заседания белорусско-сербской комиссии по научно-техническому сотрудничеству.

Беларусь и Сербия проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2020-2021 годы. Заявки принимаются по 5 апреля. По итогам предыдущего конкурса белорусские и сербские ученые выполняют десять проектов, из них пять - по физико-математическим наукам, два - по химическим наукам и наукам о Земле, три - по аграрно-биологическим.

Белорусско-сербское взаимодействие в научно-технической и инновационной сфере развивается в соответствии с соглашением между правительствами от 6 марта 1996 года.-0-