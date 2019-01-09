Беларусь и Сербия планируют развивать сотрудничество в сфере здравоохранения и ИКТ

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич обсудили перспективы научно-технического и инновационного сотрудничества, в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения, микроэлектроники и робототехники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.
Во время встречи обсуждалась также организация визита в Минск министра по вопросам инноваций и технологического развития Сербии Ненада Поповича и подписание межведомственного меморандума о сотрудничестве.
Сотрудничество Беларуси и Сербии осуществляется в соответствии с соглашением между правительствами о научно-техническом сотрудничестве от 6 марта 1996 года. В настоящее время стороны выполняют десять совместных научно-технических проектов, которые были утверждены на заседании белорусско-сербской комиссии по научно-техническому сотрудничеству.-0-
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