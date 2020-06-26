26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Сербия подтверждают стремление к возобновлению совместной боевой подготовки по мере стабилизации эпидемической ситуации. Этот вопрос обсудили в телефонном разговоре начальники генеральных штабов ВС двух стран Александр Вольфович и Милан Мойсилович, сообщили БЕЛТА в белорусском оборонном ведомстве.

Стороны обменялись мнениями о состоянии международной безопасности. Была отмечена схожесть позиций двух государств по ключевым пунктам международной повестки. "Также обсуждалось текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и перспективы его развития. Подтверждено стремление сторон к возобновлению взаимодействия в сфере боевой подготовки по мере стабилизации эпидемической ситуации", - проинформировали в Минобороны.

В завершение переговоров стороны обменялись информацией о мерах по противодействию COVID-19, которые принимаются в вооруженных силах Беларуси и Сербии.-0-