Беларусь и Сербия в 2020-2021 годах выполнят 10 совместных научно-технических проектов

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и сербские ученые выполнят 10 совместных научно-технических проектов в 2020-2021 годах, а также активизируют совместное участие в рамочной программе Европейского союза по науке и инновациям "Горизонт 2020". Об этом рассказал сегодня на заседании белорусско-сербской комиссии по научно-техническому сотрудничеству председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили БЕЛТА в ГКНТ.

По его словам, новые совместные научно-технические проекты планируется реализовать в области сельского хозяйства и продовольствия, биотехнологий, наноматериалов, лазерных и химических технологий. "Потенциал двухстороннего сотрудничества в научно-технической и инновационной сфере далеко не исчерпан, и нам следует ставить перед собой новые стратегические цели. В частности, взаимодействие в области высоких технологий, в том числе в сфере ИКТ, фармации, оптики, биоорганической химии", - сказал Александр Шумилин.

По итогам визита белорусской делегации в Белград планируется подписать исполнительную программу научно-технического и инновационного сотрудничества на 2020-2021 годы между Государственным комитетом по науке и технологиям и Министерством образования, науки и технологического развития Сербии, а также меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в области инноваций и развития цифровых технологий между ГКНТ и кабинетом министра без портфеля, ответственного за инновации и технологическое развитие в правительстве Сербии.

В 2019 году белорусские и сербские ученые выполняли 10 научно-технических проектов, из них 5 проектов - по физико-математическим наукам, 2 проекта - по химическим наукам и наукам о Земле и 3 проекта - по аграрно-биологическим наукам. С белорусской стороны исполнителями семи проектов являются организации НАН Беларуси, трех проектов - организации Министерства образования.-0-