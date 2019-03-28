Беларусь и Швеция будут сотрудничать в сфере обращения с отходами производства

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык встретился с руководителем шведских компаний Paxus Group AB и Tragl Technology Аллой Трагл. Данные компании работают в сфере технологий по обогащению руд и переработке отходов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Андрей Худык подчеркнул заинтересованность в изучении возможностей и перспектив реализации на территории Беларуси проектов по использованию и переработке отходов производства, образующихся в результате деятельности предприятий. "Целесообразно в решении этих вопросов опираться на ведущий опыт зарубежных стран. Однако реализация подобных проектов должна иметь не только социальную направленность, но и экономическую. И самое главное - способствовать улучшению экологической ситуации в Беларуси. Проблема обращения с отходами для нас остается актуальной, так как в стране наблюдается увеличение количества образующихся отходов, что в первую очередь связано с ростом производственных мощностей предприятий страны", - отметил он.

Во встрече также принимали участие представители ОАО "Беларуськалий", Национальной академии наук Украины, Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси. Алла Трагл ознакомила присутствующих с инновационными технологиями для комплексной переработки промышленных отходов, основанными на принципах безотходного производства, нано- и экотехнологий. Участники обсудили места возможного применения этих технологий и договорились о дальнейшем сотрудничестве в области обращения с отходами производства.-0-