6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Сингапур будут обмениваться опытом правового регулирования. Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании по вопросам сотрудничества, который подписали правовые ведомства двух стран по итогам встречи министра юстиции Олега Слижевского с министром внутренних дел, юстиции Сингапура Касивисванатаном Шанмугамом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского Минюста.

Документ станет основой для развития межведомственного сотрудничества, позволит в том числе обмениваться информацией о правовых системах и законодательстве двух стран, опытом по развитию национального регулирования. Министр юстиции Беларуси назвал подписание меморандума своевременным и важным шагом.

Двусторонняя встреча глав правовых ведомств стала первой в истории двух стран. Она состоялась сегодня накануне важного события в сфере международного права - подписания 7 августа в Сингапуре Конвенции ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации.

Министры отметили важность формирования комплексной договорно-правовой базы, которая создаст благоприятные юридические условия для дальнейшего увеличения товарооборота и совместной работы бизнеса двух стран. При этом уже есть определенные результаты. В частности, заключены двусторонние договоры об избежании двойного налогообложения, о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций. Ведется работа над проектом соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром. Руководители министерств были едины в том, что правовым ведомствам принадлежит значимая роль в закреплении международно-правовых механизмов обеспечения защиты прав и интересов представителей бизнеса и граждан двух стран.-0-