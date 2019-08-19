Беларусь и Сирия намерены сотрудничать в сфере судебно-экспертной деятельности

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси сегодня прошла встреча с представителями Министерства внутренних дел Сирии. Это первый визит сирийских коллег в ГКСЭ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Иностранную делегацию возглавляет директор Департамента криминальной безопасности МВД дивизионный генерал Нассер Диб. Во время встречи представители двух сторон - с белорусской был председатель ГКСЭ генерал-майор юстиции Андрей Швед - подтвердили нацеленность на укрепление конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности, обсудили ключевые перспективные направления взаимодействия. Особое внимание уделили совместным мероприятиям по повышению профессиональных знаний специалистов.

Во время визита, который продлится по 23 августа, сирийские коллеги из МВД более детально ознакомятся с опытом белорусских экспертов по проведению ряда экспертиз. Среди них исследования наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, судебно-генетические, взрывотехнические, баллистические, а также экспертизы по проведению элементного и фазового анализа, молекулярного спектрального анализа.-0-