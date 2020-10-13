Беларусь и Сирия подтвердили неизменность взаимной поддержки на международной арене

13 октября, Минск /Корр БЕЛТА /. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики Мохаммадом аль-Умрани по случаю вручения им копий верительных грамот. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Министр иностранных дел и посол Сирии подтвердили заинтересованность в активизации белорусско-сирийского сотрудничества и неизменность взаимной политической поддержки на международной арене.

Владимир Макей пожелал сирийскому дипломату активной плодотворной работы в Республике Беларусь.-0-