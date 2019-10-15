Беларусь и Словакия подготовили выставки о совместной борьбе против фашизма

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В музее Словацкого национального восстания в городе Банска-Бистрица открылись две выставки в честь 75-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летия Словацкого национального восстания. В презентации приняли участие представители региональных органов власти, высших учебных заведений и СМИ, бизнесмены, участники общественного объединения "Словацкий союз антифашистских борцов", сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Словакии.

Экспозиция "Словаки в партизанском движении на территории Беларуси: 1941-1944 годы" является совместным проектом белорусский дипмиссии, Национального архива Беларуси, департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси и Института военной истории в Братиславе. В ее основу легли уникальные архивные документы: приказы, журналы боевых действий, личные листки по учету кадров, боевые характеристики, наградные листы и автобиографии партизан-словаков.

В посольстве отметили, что если торжественное открытие выставки об участии словаков в партизанском движении на территории Беларуси ранее уже состоялось в Братиславе и имело широкий общественный резонанс, то экспозиция "Белорусы в Словацком национальном восстании (29 августа - 28 октября 1944 года)" представлена публике впервые. Ее соавторами выступили Государственный музей военной истории Беларуси, Национальный архив Беларуси и музей Словацкого национального восстания в Банска-Бистрице.

"Тема участия белорусов в Словацком национальном восстании находится в стадии активного изучения историками. В материалах выставки упомянуто около сорока белорусов, сражавшихся в партизанских соединениях на территории Словакии", - рассказали в дипмиссии.

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня на открытии выставки подчеркнул важность сохранения памяти о трагедии Второй мировой войны и совместном подвиге борцов против фашизма. Он подчеркнул, что некоторые отряды и партизанские бригады на территории Словакии формировались на основе боевых групп, состоящих из советских бойцов и партизан. Среди них широкую известность получили и уроженцы Беларуси, в числе которых Герой Советского Союза, командир партизанской бригады имени Клемента Готвальда Вячеслав Квитинский, заместитель командира партизанкой бригады имени капитана Яна Налепки Сергей Ксензов, командир диверсионной роты Михаил Татур и многие другие.-0-

Фото посольства Беларуси в Словакии