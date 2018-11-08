Беларусь и Словения будут обмениваться информацией по обеспечению ядерной безопасности

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Администрация по ядерной безопасности Словении заключили меморандум об обмене информацией по вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности, сообщили БЕЛТА в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).

Среди направлений сотрудничества - регулирование в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, лицензирование в области использования атомной энергии, аварийная готовность и реагирование, обеспечение безопасности при транспортировке, транзите и перемещении радиоактивных материалов и отходов. Ведомства также будут обмениваться информацией, относящейся к законодательному регулированию в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

Меморандум заключен на площадке пленарного заседания Ассоциации регулирующих органов ядерной безопасности Западной Европы (WENRA) в Шаффхаузене (Швейцария). С белорусской стороны документ подписала начальник Госатомнадзора Ольга Луговская, со словенской стороны - руководитель Администрации по ядерной безопасности Андрей Стритар.-0-