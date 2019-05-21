Беларусь и США намерены укреплять сотрудничество в сфере борьбы с наркотиками

21 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Американская сторона надеется продолжить с белорусскими коллегами работу в борьбе с торговлей наркотиками. Об этом заявил сегодня региональный директор Агентства по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США Уильям Уоррен-младший на церемонии подписания документов в МИД Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Региональный директор отметил, что проблема борьбы с наркоторговлей касается ни какой-то одной отдельно взятой страны, а всего мира. Поэтому только вместе можно нанести существенный урон и уничтожить такие организации, которые занимаются торговлей наркотиками.

Он подчеркнул, что сегодня делается только первый шаг в данном направлении, а в дальнейшем белорусская и американская стороны будут совместно бороться с наркопреступностью, проводить тренинги и другие мероприятия. "Надеюсь на построение эффективных отношений в данной сфере", - сказал региональный директор.-0-