Беларусь и США наращивают сотрудничество в борьбе с незаконным наркооборотом

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральном аппарате Следственного комитета 13 августа состоялась рабочая встреча с сотрудниками представительства Агентства по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США в России. Такая информация размещена на сайте СК, сообщает БЕЛТА.

В Следственном комитете обратили внимание на то, что это уже третья за год встреча с коллегами из Агентства по борьбе с наркотиками США. В мае между ведомствами был заключен меморандум о сотрудничестве.

"На встрече обсуждались некоторые аспекты расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, взаимодействие Следственного комитета с другими правоохранительными органами в ходе досудебного уголовного производства по делам этой категории, возможность обмена представляющей обоюдный интерес информацией", - рассказали в СК.

"Стороны затронули возможность проведения совместных мероприятий (семинаров, круглых столов и т.д.) по антинаркотической тематике, а также перспективы дальнейшего участия сотрудников Следственного комитета в тренингах, проводимых в различных странах при поддержке агентства", - добавили в комитете.

Как подчеркнули в СК, состоявшаяся рабочая встреча способствовала развитию конструктивного диалога с правоохранительными структурами США в области борьбы с преступностью.-0-