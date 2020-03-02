Беларусь и США заинтересованы в обмене опытом в борьбе с наркотрафиком

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный аппарат Следственного комитета Беларуси посетили представители Агентства по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США во главе с заместителем регионального директора Майклом Новакоски. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Майкл Новакоски приступил к исполнению своих обязанностей в январе этого года и курирует сотрудничество агентства с девятью государствами СНГ, включая Беларусь. Территориально агентство располагается в Казахстане.

Американскому коллеге рассказали об истории образования, функциях и полномочиях Следственного комитета, в том числе при расследовании преступлений о незаконном обороте наркотических средств. Также обсуждены некоторые аспекты взаимодействия Следственного комитета с иными правоохранительными органами в ходе досудебного уголовного производства по делам данной категории, возможность обмена информацией.

Отмечен конструктивный характер взаимодействия, налаженного с московским представительством агентства, а также подписание 21 мая 2019 года в Минске меморандума о сотрудничестве между Следственным комитетом Беларуси и Агентством по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США. Во время общения была подчеркнута заинтересованность в изучении зарубежного опыта, обмене передовыми методиками расследования преступлений, связанных с наркотрафиком, организации взаимных стажировок, ознакомлении с деятельностью академии агентства, расположенной в городе Куантико (США).

В контексте меморандума достигнута договоренность об участии представителей обоих ведомств в различных мероприятиях по антинаркотической тематике, организуемых СК в Беларуси, а также проводимых в других странах при поддержке агентства. "Состоявшаяся рабочая встреча способствовала поддержанию на высоком уровне рабочих контактов с американской стороной в сфере противодействия преступности", - добавили в Следственном комитете.-0-

Фото СК