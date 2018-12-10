Беларусь и Судан договорились о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и государственный министр финансов Судана Юсеф Мустафа Юсеф Холи сегодня подписали соглашение между правительствами о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, сообщили БЕЛТА в белорусском ведомстве.
Документ подписан для совершенствования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. В нем определены основные принципы и формы взаимодействия, регламентирован порядок направления запросов и предоставления информации, необходимой для обнаружения, пресечения и расследования таможенных правонарушений.
"Реализация документа будет способствовать повышению унификации и гармонизации таможенных процедур, окажет положительное влияние на выполнение задач, стоящих перед таможенными органами двух государств", - отметили в ГТК.-0-
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