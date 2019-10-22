Беларусь и Свердловская область заключат соглашение об обмене информацией в лесном хозяйстве

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Свердловская область России заключат соглашение об обмене информацией в сфере лесного хозяйства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства по итогам встречи с делегацией Свердловской области.

Как отметил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов на встрече с руководством Минлесхоза, регион заинтересован в изучении белорусского опыта ведения лесного и охотничьего хозяйства. По его словам, Беларусь и Свердловская область имеют схожие территориальные характеристики, вместе с тем по отдельным показателям, например по численности животных, Беларусь идет впереди.

"Нам интересен ваш опыт. У нас есть хорошая наработанная практика: обмениваться информацией с теми областями и странами, которые нам интересны. Мы могли бы раз в год информировать друг друга об основных итогах развития, соответствующее соглашение подписать во время ответного визита руководства Министерства лесного хозяйства в Свердловскую область", - предложил Александр Кузнецов.

Белорусская сторона эту инициативу поддержала. Как подчеркнул первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, с российскими регионами у белорусских лесоводов традиционно складываются тесные взаимоотношения.

"Практически каждый месяц в Республиканский центр повышения квалификации работников лесного хозяйства приезжают на обучение специалисты из России. Они знакомятся с ведением лесного хозяйства, посещают различные лесохозяйственные учреждения. Я стараюсь лично встречаться с каждой группой специалистов, отвечать на все вопросы", - рассказал Валентин Шатравко.

Делегация Свердловской области 21-22 октября находится с визитом в Беларуси. Одним из направлений, вызвавших интерес у представителей региона, стало лесное хозяйство. На встрече с руководством Минлесхоза обсуждены вопросы формирования охотничьей политики, проведения лесоустройства, заготовки и переработки древесины.-0-