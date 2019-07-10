Беларусь и Таджикистан намерены развивать сотрудничество в медийной сфере

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество Беларуси и Таджикистана в медийной сфере обсудили сегодня в Мининформе, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Состоялась рабочая встреча министра информации Беларуси Александра Карлюкевича и Чрезвычайного и Полномочного Посла Таджикистана в Беларуси Махмадшарифа Махмуда Хакдода. Стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в медийной сфере, участия представителей медиасообщества, писательских кругов в международных мероприятиях, проводимых в Беларуси и Таджикистане.

Также определены меры по реализации соглашения между Министерством информации Беларуси и Министерством культуры Таджикистана о сотрудничестве в области информации, подписанного во время программы официального визита в нашу страну Президента Таджикистана Эмомали Рахмона 28 июня этого года.-0-