Беларусь и Тунис заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере спорта и туризма

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук встретился с Полномочным и Чрезвычайным Послом Туниса в Беларуси Тараком Бен Салемом. Стороны обозначили намерение продолжить выстраивать взаимодействие в развитии сотрудничества в спортивной сфере, а также увеличить темпы коммуникации в сфере туризма, сообщили БЕЛТА в Министерстве спорта и туризма.

Министр рассказал, что в спортивной сфере идет взаимодействие на уровне федераций по видам спорта. "Наши страны поддерживают друг друга, мы совместно участвуем в международных мероприятиях. У нас есть много общего, но отсутствует нормативная правовая база как в сфере спорта, так и в сфере туризма. Я думаю, это те направления, которые необходимо проработать, чтобы сделать контакты более тесными", - подчеркнул Сергей Ковальчук. Он также выделил два основных вида туризма, наиболее развитых в Беларуси, - медицинский и агроэкотуризм.

Тарак Бен Салем в свою очередь отметил, что за последнее время сотрудничество Беларуси и Туниса укрепилось. "Я вручил верительную грамоту Президенту Беларуси. Сама церемония поразила своей исключительностью. Александр Лукашенко говорил о сотрудничестве между Тунисом и Беларусью. Особое внимание уделялось медицинской и сельскохозяйственной областям, но, конечно, мы можем развивать сотрудничество и в других сферах, в том числе спортивной и туристической. Сейчас Тунис переживает непростые политические времена. С 2011 года мы не строим новые спортивные объекты. Что касается белорусских спортсменов, то ваши лидеры являются примерами для нас", - сказал он.

На встрече присутствовал почетный консул Беларуси в Тунисе Сергей Сидорский, который призвал поддержать отечественные туристические фирмы на уровне правительства Туниса. "Можно предложить спортсменам из Туниса наши спортивные базы. На мой взгляд, есть два основных направления - приглашение спортсменов из Туниса в нашу страну и качественная проработка туристического направления", - отметил Сергей Сидорский.

В 2018 году в Тунисе отдыхали 4 тыс. белорусских граждан, в 2019-м - 15 тыс. В начале 2021 года уже 40 тыс. белорусов зарезервировали места в отелях Туниса. Белорусская и тунисская стороны пришли к обоюдному мнению, что у этого рынка огромный потенциал как для самих туристов, так и для представителей местного турбизнеса.

По словам Сергея Ковальчука, контакты стран в туристической и спортивной сферах должны выйти на новый уровень. "Необходимо выработать механизм взаимодействия и активно развивать двустороннее сотрудничество", - заключил министр.-0-