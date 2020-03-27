Беларусь и Туркменистан обсудили меры по недопущению распространения коронавируса

Вепа Хаджиев и Вячеслав Бескостый. Фото посольства Беларуси в Туркменистане

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Туркменистане Вячеслав Бескостый встретился с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепой Хаджиевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая принимаемые двумя странами меры по недопущению распространения коронавируса, а также защите интересов граждан, находящихся за рубежом.

Стороны отметили дружественный характер отношений и высокий уровень сотрудничества между Беларусью и Туркменистаном в вопросах преодоления негативных последствий эпидемиологической обстановки в мире.-0-