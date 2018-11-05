Беларусь и Турция намерены развивать сотрудничество в области полярных исследований

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Беларуси и Турции намерены развивать сотрудничество в области полярных исследований. Этот вопрос обсуждался сегодня в Анкаре во время первого заседания совместной белорусско-турецкой комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Турции.

В заседании в том числе принял участие заместитель начальника Республиканского центра полярных исследований НАН Беларуси - начальник Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов. Планируется, что 8 ноября из Стамбула в Антарктиду направится белорусская полярная экспедиция. "Белорусская сторона предлагает в 2019 году принять на строящейся белорусской станции 2-3 членов турецкого центра полярных исследований", - отметили в посольстве.

Также сегодня стороны подписали протокол, который определит приоритетные направления научно-технического сотрудничества. Объявлен конкурс совместных инновационных научно-технических проектов и определена процедура утверждения перечня таких проектов на 2019-2021 годы.

Как отметили в дипмиссии, первое заседание совместной белорусско-турецкой комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий между Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и Министерством промышленности и развития Турции проходит 5-6 ноября. В состав делегации Беларуси вошли представители Национальной академии наук, Белорусского инновационного фонда и технопарков, ее возглавил заместитель председателя ГКНТ Сергей Щербаков.

На 6 ноября в программе визита значится посещение ведущих технопарков Анкары.-0-

Фото посольства Беларуси в Турции