Беларусь и Турция подписали дорожную карту научного сотрудничества до 2021 года

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Научно-исследовательский совет Турции (ТЮБИТАК) подписали дорожную карту развития сотрудничества на 2019-2021 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Подписание состоялось накануне, 16 апреля, в Анкаре (Турция). Свои подписи под документом поставили председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков и министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Как отметили в пресс-службе НАН, белорусские и турецкие ученые будут работать по направлениям научно-технического сотрудничества, представляющим взаимный интерес: "Это и оптика для космического наблюдения поверхности Земли, и беспилотные летательные аппараты, батареи для электромобилей и других транспортных средств, композиционные органоминеральные материалы, обогащение полезных ископаемых, использование информационных технологий для прогнозирования опасных природных явлений".

Дорожная карта, в частности, предусматривает организацию совместного конкурса проектов в приоритетных областях развития науки и технологий по направлениям, которые были согласованы в ходе семинаров в Гебзе (2018 год) и Минске (2019 год). Также документом предусмотрены мероприятия по развитию, совершенствованию организации и повышению эффективности совместной научно-технической деятельности, совместных работ между Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований и ТЮБИТАК, сотрудничество в области подготовки научных кадров высшей квалификации.

Сотрудничество НАН Беларуси с Турцией осуществляется на основе соглашения между Национальной академией наук Беларуси и Турецким исследовательским советом по науке и технологиям, подписанного в 2002 году, и соглашения о научном сотрудничестве между НАН Беларуси и Турецкой академией наук, подписанного в 2009 году. По мнению белорусских и турецких ученых, дорожная карта будет содействовать активизации взаимовыгодной деятельности.

Помимо дорожной карты в Анкаре подписан меморандум о взаимопонимании между НАН Беларуси и Министерством промышленности и технологий Турции о научно-техническом сотрудничестве в Антарктике.-0-