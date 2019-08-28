28 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Турция проведут форум высших учреждений образования. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу, передает корреспондент БЕЛТА.

"В октябре планируется визит в Беларусь главы Совета по высшему образованию Турецкой Республики Йекты Сарача с целью обсуждения механизмов межвузовского сотрудничества, а также проведения белорусско-турецкого форума высших учреждений образования", - продолжил глава белорусского МИД.

Он рассказал о взаимной заинтересованности сторон в дальнейшем расширении контактов в сферах технологий и инноваций, высшего образования. Так, планируется наращивать взаимодействие в области совместных научных разработок и учебных программ, обмена студентами и преподавателями высших учебных заведений.

Подводя итоги сегодняшних переговоров, Владимир Макей также сказал, что в числе обсуждаемых были проблемы обеспечения международной безопасности, включая урегулирование региональных конфликтов, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

В заключение Владимир Макей подчеркнул, что Турция является для Беларуси приоритетным партнером."Мы высоко ценим нашу дружбу и нацелены на дальнейшее продуктивное взаимодействие по всем направлениям", - резюмировал он.-0-