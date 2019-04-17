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Беларусь и Турция заинтересованы в развитии контактов между вузами и научными организациями

Общество 17.04.2019 | 08:09
Игорь Карпенко. Фото из архива
Игорь Карпенко. Фото из архива

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция заинтересованы устанавливать и развивать прямые контакты между вузами и научными организациями. Речь об этом шла на встрече, которую министр образования Беларуси Игорь Карпенко провел в Совете по высшему образованию Турции, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

Во время встречи особое внимание было обращено на то, чтобы студенты и специалисты из Беларуси и Турции имели возможность участвовать в мероприятиях, направленных на демонстрацию образовательного, научно-технического и инновационного потенциала двух стран. "Одним из приоритетных направлений белорусско-турецкого сотрудничества является установление и развитие прямых связей между учреждениями высшего образования и научными организациями", - отметили в пресс-центре.

Игорь Карпенко находился в Турции в составе делегации Беларуси. Помимо переговоров в Совете, который курирует деятельность всех государственных и частных учреждений образования страны, а также вопросы международного сотрудничества, он встретился с министром национального образования Турции Зия Сельчуком. Обсуждались правовые основы двустороннего взаимодействия в сфере образования.

В министерстве рассказали о сути межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере образования, которое подписано во время официального визита в Турцию Президента Александра Лукашенко. Соглашением предусматривается установление и развитие двусторонних связей между учреждениями образования обоих государств, обмен опытом в области развития системы образования, использования новых технологий. Беларусь и Турция намерены также обмениваться студентами и преподавателями, учеными вузов, предоставлять места для получения высшего и послевузовского образования в учреждениях образования. Стороны планируют информировать друг друга о взаимном признании документов об обучении, образовании и об ученых степенях. Соглашение создает необходимые правовые основания для расширения и углубления контактов между странами по всему спектру направлений образовательной деятельности, привлечению турецких граждан на обучение в Беларуси.-0-

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Теги
Беларусь, Министерство образования, образование, Турция
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