Беларусь и Украина будут взаимодействовать в подготовке кадров для лесной отрасли

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства и Украинский центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров лесного хозяйства заключили соглашение о сотрудничестве в области образования в лесном хозяйстве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси.

Стороны намерены содействовать развитию прямых связей и обмену опытом между научными и образовательными учреждениями, направлять своих представителей для участия в конгрессах, семинарах, конференциях, симпозиумах, учебных занятиях. В планах также сотрудничество в разработке и выпуске учебной и учебно-методической литературы, изучение возможности дистанционного обучения в научных и образовательных учреждениях.

В октябре Беларусь посетила делегация украинских лесоводов во главе с заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов Владимиром Бондарем. Эксперты отметили высокий уровень организации учебного процесса в Республиканском центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства. Стороны выразили намерение последовательно развивать сотрудничество в области образовательных и лесных технологий, в вопросах обучения преподавательского состава.-0-