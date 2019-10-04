Беларусь и Украина договорились в ближайшее время решить вопрос о восстановлении судоходства по Днепру

4 октября, Житомир /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Вопрос о восстановлении судоходства по Днепру будет решен в ближайшее время. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко на заседании II Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не в полной мере используются наши возможности в транспортно-логистической сфере. Хочу выразить признательность по сегодняшнему решению Владимира Александровича (Зеленского. - Прим. БЕЛТА) о том, что в самое ближайшее время вопрос по речному судоходству по Днепру будет решен", - сказал Игорь Ляшенко.

По его словам, у страны есть также перспективы сотрудничества в области модернизации украинской инфраструктуры, включая дорожное строительство, благоустройство территорий, обновление парка пассажирской, коммунальной, дорожно-строительной техники. Кроме того, страны готовы развивать взаимодействие в нефтехимической и энергетической сферах.-0-