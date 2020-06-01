Беларусь и Украина объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2022 годы

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования и науки Украины проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2022 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Заявки на конкурс принимаются с 1 по 30 июня 2020 года по приоритетным направлениям двустороннего белорусско-украинского сотрудничества. В их числе цифровые информационно-коммуникационные и междисциплинарные технологии, биотехнологии (геномные и постгеномные, клеточные, микробные, медицинские, промышленные), диагностика, медицинская профилактика и лечение инфекционных (включая вирусную этиологию) и неинфекционных заболеваний, искусственные ткани и органы, персонифицированная медицина, фармацевтические субстанции и лекарственные средства, антарктические исследования в сфере естественных наук.

Документы на конкурс должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в электронном виде в адрес ГКНТ через информационно-аналитическую систему "Экспертиза".

Конкурс совместных научно-технических проектов проводится в соответствии с договором между правительствами двух стран о сотрудничестве в области науки и технологий от 17 декабря 1992 года.-0-