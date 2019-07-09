Беларусь и Украина обсудили развитие военного сотрудничества

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси Олег Белоконев в Киеве встретился с начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

Стороны обменялись взглядами на состояние региональной безопасности, риски и вызовы для каждого из государств. Обсуждались перспективы развития двустороннего военного сотрудничества.

Олег Белоконев подчеркнул, что Беларусь будет и впредь стремиться к поддержанию добрососедских отношений, добросовестно выполнять все взятые на себя обязательства как в вопросах международного военного сотрудничества, так и по мерам контроля над вооружениями.-0-