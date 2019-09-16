16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Украина согласовали программу наблюдений, анализа и оценки состояния трансграничных вод, изменения их качества во время 10-го совещания уполномоченных правительств двух стран по выполнению межправительственного соглашения о совместном использовании и охране трансграничных вод, которое состоялось в Пинске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Также был подписан новый технический протокол об обмене информацией о качестве поверхностных и подземных трансграничных вод между Минприроды Беларуси и Государственным агентством водных ресурсов Украины.

Документы направлены на расширение области совместных наблюдений. Дополнен перечень гидрохимических, гидробиологических, гидрогеологических, гидроморфологических и радиационных показателей для наблюдений за состоянием трансграничных вод, а также согласованных критериев для обработки и оценки результатов. Оговорены случаи и порядок обмена оперативной информацией, случаи выявления при мониторинге на трансграничных участках рек превышения одного или нескольких пороговых значений.

Стороны на совещании обсудили выполнение правил эксплуатации Белоозерской водопитательной системы Днепро-Бугского канала, разработку научного обоснования по определению степени зарастания, явлений эвтрофикации, а также изучение гидрологического и гидробиологического режима систем озер Святое - Волянское - Белое. Кроме того, рассматривалась целесообразность реализации проекта по перераспределению стока в водотоках чернобыльской зоны, а также результаты предварительной оценки воздействия на гидрологический режим ГЭС на реке Днепр. "Установлено, что в целом состояние водной экосистемы на трансграничных участках поверхностных вод было стабильным и благополучным. Несмотря на маловодность 2018-2019 годов, благодаря совместной слаженной эксплуатации Белоозерской ВПС диапазон колебаний уровней воды, зафиксированных гидрологическими постами, наблюдался в согласованных пределах", - отметили в пресс-службе.

Представители Беларуси и Украины проинформировали о текущих проектных и строительных работах на водохозяйственных объектах в бассейнах трансграничных рек и приграничных районах для защиты от паводков. Компетентные органы подготовили план сотрудничества между водохозяйственными организациями приграничных территорий Украины (Волынская, Житомирская, Ровенская области) и Беларуси (Брестская область) на 2020 год.

Стороны рассмотрели результаты мониторинга поверхностных и подземных вод в районе месторождения "Хотиславское". "Анализ данных наблюдений за 2018 год показал, что на прилегающих территориях гидролого-гидрогеологическая обстановка остается стабильной, негативные изменения в окружающей среде отсутствуют, а режим подземных и поверхностных вод закономерно подчинен сезонным климатическим условиям. На август 2019 года эксплуатация карьера второй очереди месторождения "Хотиславское" влияния на режим поверхностных и подземных вод прилегающих территорий не оказывает", - подчеркнули в пресс-службе.

11-е совещание уполномоченных правительств пройдет в сентябре 2020 года в Киеве (Украина).-0-