20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Украина укрепят сотрудничество в борьбе с нелегальной миграцией. На это, в частности, нацелено двустороннее соглашение о реадмиссии. Законопроект о его ратификации готовят к рассмотрению депутаты Палаты представителей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Виталий Власевич.

Реализация соглашения, которое было подписано в октябре 2018 года, будет способствовать развитию и укреплению добрососедских, партнерских взаимоотношений между государствами. "Беларусь и Украина укрепят взаимное сотрудничество в различных областях, в том числе в борьбе с нелегальной миграцией и трансграничной организованной преступностью", - отметил депутат. Оно нацелено на введение в действие согласованных принципов и норм, определяющих порядок реадмиссии, а также на координацию совместных действий, направленных на противодействие незаконной миграции.

В документе прописаны основания и порядок передачи и приема компетентными органами (с белорусской стороны это МВД и Госпогранкомитет, а с украинской - Государственная миграционная служба и Государственная пограничная служба) граждан Беларуси и Украины, а также третьих государств и лиц без гражданства, которые находятся на территории одной из стран - участниц соглашения в нарушение действующего в ней законодательства. В документе оговорены также содержание и порядок направления запросов о реадмиссии, условия передачи с сопровождением, в том числе в случае транзита граждан третьих государств и лиц без гражданства. "При этом компетентные органы на взаимной основе стремятся ограничивать случаи реадмиссии граждан третьих государств и лиц без гражданства, если они могут быть возвращены непосредственно в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания", - обратил внимание Виталий Власевич.

Соглашение разработало МВД Беларуси совместно с Государственной миграционной службой Украины.-0-