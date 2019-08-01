Беларусь и Узбекистан активизируют сотрудничество в области охраны окружающей среды

1 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан намерены активизировать сотрудничество в области охраны окружающей среды. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык сегодня по итогам церемонии подписания двусторонних документов, которая состоялась в присутствии президентов Беларуси и Узбекистана во Дворце Независимости.
В числе подписанных было соглашение между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды Узбекистана о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. С белорусской стороны подпись под документом поставил Андрей Худык, с узбекской - председатель госкомитета Бахром Кучкаров.
Документ позволит расширить обмен опытом между белорусскими и узбекскими коллегами, в том числе в вопросах экологической безопасности, экспертиз по вопросам природоохранного характера, наладить обучение узбекских кадров в Беларуси. "Многие вопросы изменения климата, водных ресурсов, развития особо охраняемых территорий - все это было интересно моему узбекскому коллеге, - сказал руководитель Минприроды. - Мы договорились, что все эти темы продолжим обсуждать в рамках подписанного соглашения".-0-
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