23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан активизируют взаимодействие в сфере науки и инноваций, сообщил журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси с 22 июля по 5 августа проходит стажировка проректоров по научной и инновационной деятельности учреждений высшего образования и научных учреждений Узбекистана по программе "Современное состояние и перспективы развития научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь".

"В рамках стажировки запланировано посещение ведущих высших учебных заведений, их технопарков, знакомство с деятельностью Государственного комитета по науке и технологиям, Министерства образования. У нас с Узбекистаном сейчас достаточно активно развиваются взаимоотношения, действует сотня прямых договоров между учебными заведениями, налажена работа по совместной подготовке кадров по принципу два плюс два (программа двойных дипломов - Прим. БЕЛТА). Обсуждается вопрос проведения совместных научных исследований в рамках тех проектов, которые реализуются в Беларуси и Узбекистане", - рассказал Игорь Карпенко.

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