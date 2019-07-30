Беларусь и Узбекистан будут развивать сотрудничество в области туризма

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан будут и дальше развивать сотрудничество в области туризма, возможности для этого есть, заявил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной на встрече с временно исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Абдулазизом Аккуловым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Переговоры состоялись в Национальном выставочном центре "БелЭкспо", где в эти дни проходит выставка "Сделано в Узбекистане", приуроченная к I Форуму регионов Беларуси и Узбекистана. Стороны обсудили дальнейшие пути укрепления связей в области туризма.

Гости из Средней Азии провели презентацию туристического потенциала своей страны в Национальной академии наук Беларуси. Они подробно рассказали о деятельности Госкомитета Узбекистана по развитию туризма, представили основные маршруты, которые предлагаются любителям путешествий. Особый интерес у белорусских участников презентации вызвало использование в туризме IT-технологий, например, виртуальный гид, который на девяти языках рассказывает о достопримечательностях страны.

На встречах с белорусскими коллегами представителей Узбекистана интересовал, в частности, санаторно-курортный отдых в нашей стране, а также особенности развития агроэкотуризма. Планируется, что гости посетят один из белорусских санаториев, а также наведаются в музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий "Дудутки".

Контакты в сфере туризма между Беларусью и Узбекистаном заметно активизировались после визита в Узбекистан белорусского лидера в сентябре 2018 года. Тогда между профильными министерствами была подписана программа сотрудничества в сфере туризма на 2019-2020 годы. Туристический потенциал страны был представлен на национальной выставке Made in Belarus в Ташкенте. В апреле нынешнего года Минспорта провело ознакомительный тур для представителей Госкомитета по развитию туризма Узбекистана, туристических компаний, СМИ с посещением санаторно-курортных учреждений, агроэкоусадеб, национального парка "Беловежская пуща", БелАЗа, туристических объектов столицы. Во время круглого стола стороны обсудили ход реализации дорожной карты и договорились о разработке межведомственного соглашения о сотрудничестве в сфере туризма.

В июле нынешнего года в Самарканде состоялось заседание Совета по туризму государств - участников СНГ и первая туристическая ярмарка стран Содружества. Участие в мероприятиях принял замминистра спорта и туризма Михаил Портной. На выставке в Самарканде работал национальный стенд Республики Беларусь. По итогам заключено соглашение о сотрудничестве между Республиканским союзом туристической индустрии и Ассоциацией частных туристических организаций Узбекистана, а также подготовлены соответствующие договоры между туристическими компаниями двух стран.-0-

Фото Министерства спорта и туризма