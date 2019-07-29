29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан будут развивать сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий, сообщили БЕЛТА в Минсвязи.

Этот вопрос обсуждался сегодня во время переговоров министра связи и информатизации Беларуси Константина Шульгана и министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шухрата Садикова при участии руководителей заинтересованных организаций обоих государств.

Стороны обсудили состояние и перспективы углубления двустороннего взаимодействия в области связи и информатизации, а также согласовали проект соглашения между министерствами о сотрудничестве в области ИКТ, подписание которого состоится 1 августа в присутствии президентов двух стран.-0-