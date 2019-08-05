Беларусь и Узбекистан будут сотрудничать в сфере адаптации к изменению климата и управления отходами

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды будут сотрудничать в сферах адаптации к изменению климата и управления отходами. Это предусмотрено соглашением между ведомствами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Соглашение было разработано с целью расширения и развития сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном для соответствующего реагирования на экологические вызовы на национальном, региональном и глобальном уровнях. "Планируется взаимодействовать по нескольким направлениям: изменение климата и адаптация к его последствиям, развитие альтернативных источников энергии, комплексное управление отходами, мониторинг окружающей среды, охрана атмосферного воздуха, рациональное использование и улучшение качества водных ресурсов, в том числе в трансграничном контексте. Также важной сферой сотрудничества является сохранение биологического разнообразия, в том числе развитие системы особо охраняемых природных территорий. Беларусь и Узбекистан будут взаимодействовать и в целях совершенствования государственного контроля и надзора в области охраны окружающей среды и рационального природопользования", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты двух стран планируют обмениваться опытом, научно-технической информацией и новыми технологиями в области охраны окружающей среды, разрабатывать и реализовывать совместные программы и проекты технического содействия. В планах также встречи, тренинги, семинары и конференции, создание условий для повышения квалификации специалистов.-0-