Беларусь и Узбекистан объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2023 годы

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство инновационного развития Узбекистана объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2023 годы, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ГКНТ Юрий Лукашевич.

Конкурс проводится по нескольким приоритетным направлениям. В их числе энергетика и энергосбережение, медицина и медицинские технологии, фармацевтика и фармакология, нано- и биотехнологии, химические технологии, новые материалы, цифровая экономика, продовольственная безопасность, агропромышленные технологии, рациональное природопользование, предупреждение и устранение последствий стихийных бедствий, технологии управления водными ресурсами, технологии добычи полезных ископаемых, лазерные технологии и фотоника.

Заявки на конкурс принимаются в период с 1 апреля по 15 мая 2021 года. Документы должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в электронном виде в адрес ГКНТ через информационно-аналитическую систему "Экспертиза".

Конкурс белорусско-узбекских научно-технических проектов проводится в соответствии с соглашением между правительствами двух стран о сотрудничестве в области науки и технологий от 13 сентября 2018 года.-0-