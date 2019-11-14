Беларусь и Узбекистан обсудили сотрудничество в военной сфере

Во время встречи

14 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась 14 ноября встретился с министром обороны Узбекистана Баходиром Курбановым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совета безопасности.

Станислав Зась и Баходир Курбанов

На встрече рассмотрены актуальные вопросы белорусско-узбекистанского взаимодействия, в том числе основные итоги военного и военно-технического сотрудничества. Кроме того, были обсуждены перспективные проекты с участием военных ведомств и предприятий оборонной промышленности двух стран.

Министр обороны Беларуси Андрей Равков и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась

Баходир Курбанов

Стороны высоко оценили результаты выполнения дорожной карты по дальнейшему развитию сотрудничества в области безопасности.-0-