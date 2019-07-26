Беларусь и Узбекистан определили дальнейшие шаги по развитию военно-технического сотрудничества

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второе заседание совместной белорусско-узбекской комиссии по военно-техническому сотрудничеству прошло с 21 по 26 июля в Минске и Бресте с участием представителей министерств, ведомств, организаций двух стран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.

Состоялся конструктивный обмен мнениями по всем вопросам взаимодействия в военно-технической сфере, рассмотрен ход реализации принятых на первом заседании решений и отмечена важность проделанной работы по их выполнению, определены приоритетные направления дальнейшего двустороннего сотрудничества и выработаны подходы по решению стоящих задач.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества. Во время визита узбекская делегация посетила ряд организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, а также оборонного сектора экономики, где ознакомилась с их возможностями и потенциалом.

По итогам работы комиссии был подписан протокол: от Беларуси - руководителем Госкомвоенпрома, председателем белорусской национальной части комиссии Романом Головченко, от Узбекистана - председателем Государственного комитета по оборонной промышленности, председателем узбекской национальной части комиссии Атабеком Ибадуллаевым.

Кроме того, принято решение провести третье заседание совместной белорусско-узбекской комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Узбекистане.-0-