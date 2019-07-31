Беларусь и Узбекистан подпишут соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан 1 августа подпишут соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Об этом шла речь на встрече министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка с председателем Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды Бахромом Кучкаровым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Основная цель соглашения - расширение и развитие сотрудничества между профильными ведомствами Беларуси и Узбекистана для решения экологических вызовов на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Документ предполагает развитие сотрудничества по многим направлениям. Среди них - совершенствование госконтроля и надзора в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, сохранение биоразнообразия, в том числе популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, развитие системы особо охраняемых природных территорий, адаптация к изменению климата, развитие альтернативных источников энергии, комплексное управление отходами.

Андрей Худык и Бахром Кучкаров обменялись информацией о государственной политике в сфере охраны окружающей среды, а также приняли решение наладить сотрудничество в области экологической сертификации, маркировки и аудита.-0-